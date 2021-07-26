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ЦБ сообщил о росте ипотеки в России

13:59
  • понедельник
  • 26 июля 2021

Темпы ускорились до 3%

Как следует из материалов Банка России, на которые ссылается ТАСС, в июне рост ипотечного кредитования в стране ускорился до 3%.
Кабмин продлил льготную ипотеку еще на один год

Регулятор уточнил, что связано это с рекордными выдачами в рамках программы льготной ипотеки под 6,5%.

"С учетом этого в дальнейшем ожидается некоторое замедление ипотечного кредитования - так, за первые две недели июля в рамках льготной ипотеки было выдано в два раза меньше кредитов, чем за аналогичный период июня", - добавили в Центробанке.

Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что правительство России ищет способ замедлить рост цен на недвижимость. Заместитель председателя правительства объяснил, что в мире стройка подорожала на 15%, так что импортная составляющая подорожает в валютном исчислении.

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