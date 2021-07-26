Загранпаспорта могут начать изымать за долги

Соответствующий законопроект одобрила правительственная комиссия

В России могут измениться правила выезда из страны должников. Соответствующий проект одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности.

"Заграничные паспорта, согласно предлагаемой норме, подлежат изъятию у лиц, признанных невыездными из-за неисполнения ими судебных решений", - приводит ТАСС слова председателя правления Ассоциации юристов России Владимира Груздева.

Он уточнил, что после исполнения своих обязательств должник сможет получить документ назад в миграционной службе. Изымать паспорта будут дознаватели службы принудительного исполнения.

Кроме того, проект вводит обязанность для всех принявших решение о запрете выезда за границу органов довести эту информацию до человека.

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