"Юго-западная", "Воробьевы горы" и "Университет" досрочно открылись для пассажиров

Работы на станции "Проспект Вернадского" планируют завершить до 8 августа, тогда же Сокольническую ветку запустят в полном объёме

Сегодня пассажиры Сокольнической линии метро на юго-западе города смогли проехать обычным маршрутом. Утром открылись станции "Юго-Западная", "Воробьевы горы" и "Университет". Произошло это на две недели раньше срока. Ограничения действовали с середины июля из-за строительства Большой кольцевой линии. Между красной веткой и БКЛ строят переход, поэтому станция "Проспект Вернадского" по-прежнему останется закрытой. Продолжают курсировать автобусы КМ. Сегодня к 9 утра они перевезли 24 тысячи пассажиров. На станции "Университет" людей было больше обычного в 4,5 раза, а вечером увеличение пассажиропотока ожидается на "Юго-Западной".

"Станции работают штатно и справляются с потоком, компенсационные маршруты тоже. Мы призываем наших пассажиров заранее все-таки строить свои маршруты, учитывая альтернативные станции Московского метрополитена, например, станции Калужско-Рижской линии и МЦК", - сообщила замначальника метро по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова.

Работы на станции "Проспект Вернадского" планируют завершить до 8 августа, тогда же Сокольническую ветку запустят в полном объёме. Помимо интеграции с БКЛ, на самой станции красной линии проводят ремонт и уборку.

Что станции откроют досрочно, на две недели раньше срока, пассажиры и не надеялись. Убедительные аргументы - строительство юго-западного участка БКЛ - не вызывали сомнений: работы много, и она сложная. И вот 3 станции открыты досрочно. Только по земле - над остановкой "Проспект Вернадского"- все еще курсируют автобусы. Не злой умысел, а суровая необходимость.

"В самом центре станции проводятся строительно-монтажные работы по интеграции действующей станции со строящейся станцией БКЛ. Именно в центральной части находятся кабельные потоки, которые снабжают электроэнергией действующие системы Сокольнической линии", - рассказал Дмитрий Дощатов, первый заместитель начальника московского метрополитена.

Для подключения БКЛ кабельные линии необходимо переложить. Работа не быстрая и ответственная. Потому между станциями "Юго-Западная" и "Университет" движение пока будет осуществляться по поверхности - на автобусах компенсационного маршрута. И так до 8 августа. Помимо перекладки кабелей строители займутся косметическим ремонтом. Приведут в порядок лестничные марши и отрегулируют инженерные сети.

"Мы провели работы по элементам верхнего строения пути, мы сделали ревизию системы вентиляции, системы энергоснабжения. А в конце по завершению работ будет проведена глубокая клининговая уборка", - сказал Дощатов.

Любое закрытие приносит неудобства пассажирам. В метрополитене предлагают смотреть в будущее. Когда БКЛ включится работу, транспортная доступность десятка районов на юго-западе столицы заметно улучшится.

Анастасия Мартынова, Андрей Талалай, "ТВ Центр".

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