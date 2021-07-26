Собянин открыл после реконструкции поликлинику в Кузьминках

Здание практически полностью перестроили

В Москве реконструированы уже 20 поликлиник. В работе еще свыше полусотни зданий. После большого ремонта открылось медицинское учреждение в Кузьминках. Там сегодня побывал мэр Москвы Сергей Собянин.

Здание практически полностью было перестроено. Обновили фасад, заменили инженерные коммуникации, внутренние перегородки, лифты, двери, окна и прочее. Установили порядка двух тысяч единиц современного медицинского оборудования. Врачи разместились таким образом, чтобы снизить вероятность возникновения очередей и сделать ожидание приёма комфортным. Принимать здесь будут по новому московскому стандарту, передает "ТВ Центр".

"Хотел поблагодарить за то, что вы активно участвовали в борьбе с ковидом, у нас такая сложная ситуация была, вы знаете, очень сложная, тем не менее, вместе с вами прошли этот период", - заявил Собянин во время общения с медиками.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram