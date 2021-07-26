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Жители Патриарших прудов пожаловались Олегу Леонову на постоянный шум

15:27
  • понедельник
  • 26 июля 2021

Куратор центра "Лиза Алерт" предложил искать системные решения

Актуальные проблемы центра столицы обсудили горожане с Олегом Леоновым, куратором проектов центра поиска пропавших людей "Лиза Алерт".

Жители Патриарших прудов жалуются на постоянный шум от ресторанов и кафе, а также на огромное количество припаркованных в районе машин, в основном, арендованных. Возможно, сужение тротуаров за счет увеличения количества парковочных мест не только позволит местным жителям ставить свои машины недалеко от своих домов, но также перенаправит поток гуляющих к водоему. Также предлагается  ввести плату за стоянку машин каршеринга, но в определённых местах.

"На 6 тысяч жителей сюда приезжают 15-20 тысяч каждый день людей со всех концов Москвы. И конечно, это огромная нагрузка на район: и в плане мусора, и в плане транспорта, и в плане шума. Что с этим делать? Либо мириться и укреплять шумоизоляцию в домах, либо искать какие-то иные системные решения", - заявил куратор проектов в центре поиска пропавших людей "Лиза Алерт" Олег Леонов.

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