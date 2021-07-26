Мошенницы обманули московскую пенсионерку на полмиллиона рублей

Женщину напугали плохими результатами анализов

В Москве мошенницы обманули пенсионерку на полмиллиона рублей. Пожилой женщине позвонила неизвестная якобы из поликлиники и сообщила, что пришли плохие анализы и теперь необходимо срочно пройти лечение. Но мест в стационаре мало, поэтому процедуры лучше оплатить, передает "ТВ Центр".

Москвичка этой информации поверила и вскоре перевела мошеннице 570 тысяч рублей. Никакой помощи она, конечно, не получила. Кроме того, выяснилось, что все ее анализы в норме. В ходе расследования полицейские задержали двух женщин.

Схема у них была отработана: одна из них звонила жертве, другая - снимала деньги.

— Вы получали какое-либо денежное вознаграждение?

— 10 тысяч рублей.

— С каждого съема денежных средств? Какие суммы денежных средств были обналичены в банкоматах?

— 70 тысяч, 390, 400 тысяч.

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