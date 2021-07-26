Москвичам напомнили о правилах безопасности на воде

Как не стать жертвой собственной беспечности?

Москвичи спасаются от жары и стараются как можно больше времени провести у реки или пруда. Так что найти место на городских пляжах сейчас непросто. При этом под плеск воды отдыхающие очень быстро забывают об элементарных правилах осторожности.

Аномально жаркие июнь и июль превратили водоёмы Москвы и Подмосковья в филиалы курортов Краснодарского края – здесь тоже загорал только верхний слой отдыхающих – о социальной дистанции можно забыть как о понятии. А учитывая, что пик жары как раз пришёлся на пик роста заболеваемости ковид-19, за место под солнцем у карьера можно заплатить слишком дорого.

Московские пляжи бывают трёх видов: на одних можно только загорать, на вторых – загорать и купаться, а третьи оснащены бассейнами. Роспотребнадзор одобрил 8 зон для купания и 36 - для отдыха на воде. Чтобы отдохнуть с комфортом, лучше приезжать рано утром, пока людей не много и солнце не опасно.

Но водоёмы любителей водных процедур буквально манят. Одним утренние заплывы нужны для укрепления здоровья, а другим - для вечерних посиделок на берегу с горячительными напитками. Что, к слову, административным кодексом запрещено, и карается штрафом от 500 до 1500 рублей. Сотрудники МЧС из сезона в сезон ведут профилактическую работу с отдыхающими.

И ситуации бывают настолько серьёзные, что без спасателей не обойтись Спасение утопающих давно не дело рук самих утопающих. Это сразу дело одного человека и одной собаки: человек с берега видит, что отдыхающий не подаёт признаков жизни, отправляет собаку и спасает человека.

Но даже при таких мерах охраны – и с берега, и с воды, и даже с воздуха – на службе у МЧС есть беспилотники, которые следят за обстановкой, о собственной безопасности нужно помнить. И у кромки воды, и в лесу, особенно любителям пикников.

"Запрещено разводить костры вне специально отведённых для этого мест. Поскольку это может привести к пожару, проезд пожарной техники в лесопарковую зону затруднён, это может привести к достаточно печальным последствиям", - рассказал инженер первого регионального отдела надзорно-профилактической работы управления по СВАО ГУ МЧС России по Москве Кирилл Дубровин.

То есть с отдыхом в общественных местах, как и всегда, нужно быть предельно внимательными. Причём, не только к себе, но и к окружающим.

Александра Панина, "ТВ Центр".

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