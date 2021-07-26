Двоих щенков спасли из колодца на севере Москвы

Они уже обрели дом

На севере столицы сотрудники пожарно-спасательного центра Москвы спасли двух щенков, которые провалились в подземные коммуникации. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Чтобы их достать, спасателям пришлось надевать альпинистское снаряжение, а затем с помощью тросов спускаться под землю. Щенки были напуганы и выходить наружу категорически не хотели. Выманить их удалось только лакомством - колбасой.

Животные уже обрели новый дом, их забрали сотрудники ближайшей металлобазы, которые наблюдали за спасательной операцией.

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