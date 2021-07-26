Карпин рассказал о своих отношениях с Черчесовым

Контракт подписан на полгода с возможностью продления
Новый тренер сборной России по футболу Валерий Карпин не общался со Станиславом Черчесовым после назначения на пост.
"После назначения с Черчесовым не общался", - сказал Карпин агентству ТАСС.
Ранее Российский футбольный союз (РФС) утвердил наставника "Ростова" Валерия Карпина главным тренером сборной России по футболу. Контракт с 52-летним специалистом рассчитан до 31 декабря 2021 года - с возможностью продления.
Прежний главный тренер сборной Станислав Черчесов покинул свой пост после неудачного выступления национальной команды на Евро-2020. Россия не смогла выйти из группы, дважды потерпев разгромные поражения - от Бельгии и Дании.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram