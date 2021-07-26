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Карпин рассказал о своих отношениях с Черчесовым

14:29
  • понедельник
  • 26 июля 2021

Контракт подписан на полгода с возможностью продления

Новый тренер сборной России по футболу Валерий Карпин не общался со Станиславом Черчесовым после назначения на пост.
Валерий Карпин возглавил футбольный клуб "Ростов"

"После назначения с Черчесовым не общался", - сказал Карпин агентству ТАСС.

Ранее Российский футбольный союз (РФС) утвердил наставника "Ростова" Валерия Карпина главным тренером сборной России по футболу. Контракт с 52-летним специалистом рассчитан до 31 декабря 2021 года - с возможностью продления.

Прежний главный тренер сборной Станислав Черчесов покинул свой пост после неудачного выступления национальной команды на Евро-2020. Россия не смогла выйти из группы, дважды потерпев разгромные поражения - от Бельгии и Дании.

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