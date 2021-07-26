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Карпина официально представили в качестве главного тренера сборной

14:38
  • понедельник
  • 26 июля 2021

Контракт рассчитан до 31 декабря 2021 года

На проходящей в ТАСС пресс-конференции Валерий Карпин был официально представлен в качестве главного тренера сборной России по футболу.
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О назначении специалиста стало известно в пятницу. Контракт рассчитан до 31 декабря 2021 года. Карпин будет совмещать работу в сборной и клубе "Ростов".

"Я противник совмещения, это неправильно, но в данном случае это краткосрочная история", - отметил президент Российского футбольного союза Александр Дюков.

В тренерский штаб сборной России по футболу вошли Виктор Онопко, Николай Писарев и Виталий Кафанов.

Ранее сборную возглавлял Станислав Черчесов. Он покинул свой пост после неудачного выступления команды на Евро-2020. Россия заняла последнее место в группе В, проиграв командам Бельгии (0:3) и Дании (1:4) и обыграв финнов (1:0).

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