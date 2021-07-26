Врач перечислила причины вечернего повышения температуры

Иногда это может указывать на серьезные проблемы со здоровьем

К вечеру температура тела может повышаться, это может быть как естественной реакцией организма на внешние факторы, так и первым симптомом болезни. Как понять истинную причину, рассказала терапевт и пульмонолог Анастасия Дергоусова.

Врач напомнила, что повышение температуры тела до 37 градусов является нормой. Беспокоиться стоит, если она превысила нормальные значения на 0,5 градуса.

"Причины повышения показателей термометра могут быть разными. Например, физиологическими, когда совершенно не о чем беспокоиться. Или они могут быть патологическими. К первым относятся употребление спиртных напитков, горячей пищи, лекарств, физические нагрузки или предменструальный синдром", - объяснила Дергоусова.

Патологией же считаются простудные заболевания, гормональные сбои, заболевания эндокринной системы и онкология. Кроме того, на повышение температуры тела по вечерам могут влиять сбои в механизме терморегуляции. Это может иметь связь с психогенным синдромом на фоне стрессов либо с нейрогенным термоневрозом, передает РИАМО.

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