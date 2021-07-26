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В ЕС предупредили, что мир станет более опасным после пандемии

14:54
  • понедельник
  • 26 июля 2021

Соперничество между США и Китаем будет нарастать

После пандемии COVID-19 мир станет более опасным, заявил на пресс-конференции верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
ВОЗ: пандемия далека от завершения

"У нас одна [пандемия], но могут быть еще", - приводит слова главы евродипломатии ТАСС.

Он подчеркнул, что коронавирус изменил все параметры на международной арене, добавив при этом, что после пандемии мир станет "более неравным, более азиатским и более цифровым".

Существует и риск обострения напряженностей и конфликтов, продолжил Боррель. По его мнению, преобладать будет соперничество между Китаем и Соединенными Штатами.

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