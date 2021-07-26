Депутат попросил обратить внимание на ДТП с танцующей виновницей

В аварии серьезно пострадали двое взрослых и ребенок

Депутат ГД и автоактивист Вячеслав Лысаков попросил Генпрокуратуру проверить обстоятельства ДТП в Липецке, после которого россиянка Екатерина Кобзева устроила танцы.

Ранее стало известно, что 31-летняя Кобзева за рулем автомобиля BMW врезалась в Suzuki. ДТП произошло 21 июля в поселке ЛТЗ города Липецка. В результате аварии пострадали двое взрослых и ребенок, находившиеся в японском авто. Все трое попали в больницу, девятилетний мальчик с черепно-мозговой травмой оказался в реанимации.

Кобзева отказалась от медобследования. Девушка устроила танцы перед камерой и заплетающимся языком сообщила, что за рулем была не она.

Депутат попросил надзорное ведомство проверить не только это резонансное ДТП, но все возможные предыдущие с участием Кобзевой.

"Огромный общественный резонанс, вызванный циничным поведением этой женщины, севшей за руль, совершившей ДТП и развязно и мерзко ведущей себя сразу после трагедии, заставляет меня <…> просить Вас, уважаемый Игорь Викторович (генпрокурор России Игорь Краснов – прим. ред.), поставить под личный контроль это дело", - написал Лысаков в своем telegram-канале.

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