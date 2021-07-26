Разработчики назвали сроки подведения итогов испытаний "ЭпиВакКороны"

Это одна из четырех зарегистрированных в России вакцин от COVID-19

В аккаунте вакцины от коронавируса "ЭпиВакКорона" в Instagram появилось сообщение с уточнениями сроков появления финальных результатов пострегистрационных испытаний препарата.

"Окончательные итоги пострегистрационных исследований будут подведены к осени 2021 года", - говорится в посте.

В настоящее время вакцина проходит пострегистрационные исследования на базе восьми медорганизаций. Участвуют в них три тысячи добровольцев.

Ранее препарат завершил пострегистрационное испытание на лицах старше 60 лет.

Массовая вакцинация в России идет с 18 января. Зарегистрированы четыре вакцины: помимо "ЭпиВакКороны", это "Спутник V" и "Спутник Лайт" центра имени Гамалеи и "КовиВак" центра имени Чумакова.

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