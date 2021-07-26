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Представитель МакSим рассказала о состоянии певицы

15:27
  • понедельник
  • 26 июля 2021

Маргарита Соколова сообщила об улучшении состояния артистки

Быстрого скачка в изменении состояния певицы МакSим ждать не стоит, однако она идет на улучшение. Об этом в понедельник рассказала ее представитель Маргарита Соколова.
В состоянии певицы МакSим наметились улучшения

"Состояние с улучшениями сейчас. Называть его крайне тяжелым уже, наверное, не стоит", - приводит ее слова РИА Новости.

На прошлой неделе пиар-менеджер певицы Яна Богушевская сообщила, что состояние МакSим стабильное, ухудшений нет.

19 июня стало известно, что МакSим (Марина Абросимова) госпитализирована с пневмонией, введена в искусственную кому на аппарате ИВЛ. Сделанные до этого тесты на коронавирус показывали отрицательный результат.

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