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Российские саблистки взяли золото и серебро Олимпиады

15:10
  • понедельник
  • 26 июля 2021

Всего в активе сборной уже 10 наград

Российская саблистка София Позднякова победила соотечественницу Софью Великую и завоевала золотую медаль Олимпийских игр в Токио. Великой досталось "серебро". Итоговый счет - 15:11.

Великая проиграла в финале личного турнира Игр в третий раз подряд. В 2012-м она уступила кореянке Ким Джи Ён, в 2016-м - соотечественнице Яне Егорян, в 2018-м - Поздняковой.

Для России это вторая золотая медаль на этих ОИ. Всего в активе сборной 10 наград, в том числе 5 серебряных и три бронзовых.

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