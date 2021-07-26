В Бурятии отменили обязательное ношение масок на улицах

Общая заболеваемость коронавирусом в республике при этом остается высокой

Власти Бурятии отменили обязательное ношение масок на улице, введенное из-за распространения коронавирусной инфекции, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу главы республики.

"Принято решение об отмене требования по ношению защитных масок на открытом воздухе, за исключением случаев пребывания в местах массового скопления людей", - сказано в сообщении.

Как уточнила замглавы республиканского Роспотребнадзора Елена Кузьмина, сейчас коэффициент распространения инфекции в регионе составляет 0,95, свободный коечный фонд - 24%.

Вместе с тем власти отмечают, что общая заболеваемость в республике остается высокой, поэтому требования по маскам в помещениях и общественном транспорте сохраняются.

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