"Будет моя ответственность": глава РФС - о возможном невыходе сборной на ЧМ

Турнир в Катаре состоится в 2022 году

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков заявил, что ответственность за возможное непопадание сборной страны на чемпионат мира 2022 года в Катаре будет лежать на РФС.

"Конечно, это будет ответственность РФС и моя личная как президента. При этом давайте быть объективными: если говорить о проблемах выступления нашей сборной, они идут уже не одно десятилетие, и то, как выступает наша сборная, является продолжением дел", - сказал Дюков (цитата по ТАСС).

Он добавил, что пока сделано недостаточно, чтобы национальная команда показывала стабильные результаты - для этого "должна работать вся система".

В понедельник Валерий Карпин был официально представлен в качестве нового главного тренера сборной. Контракт рассчитан до 31 декабря 2021 года. Специалист будет совмещать работу в сборной и клубе "Ростов".

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