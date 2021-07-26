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В России накрыли сеть подпольных оружейников

22:20
  • понедельник
  • 26 июля 2021

Как проходила спецоперация?

В результате масштабной спецоперации сразу в 25 регионах России разоблачена деятельность сети подпольных торговцев оружием. Об этом в понедельник сообщили в ФСБ. Задержаны 45 подозреваемых. При обысках изъяты пистолеты, винтовки, пулеметы, гранатометы, боеприпасы и взрывчатые вещества.
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Эта спецоперация одна из самых масштабных за последние годы. На протяжении всего июля шли задержания, обыски и аресты в 25 субъектах Российской Федерации. Под следствием - 45 человек.

В общей сложности изъято 272 единицы огнестрельного оружия. И не только времен Великой Отечественной войны. Были вполне современные: автоматы Калашникова, в том числе экспортные варианты - АК-103. Наверняка были похищены с военных складов. Откуда именно - будет устанавливаться в ходе следствия.

В силовых структурах не уточняют, как долго подозреваемые занимались реставрацией и торговлей оружия. Наверняка установлены и факты покупки, поэтому найти клиентов подпольных оружейных мастерских - это сейчас тоже важная задача следствия.

Дмитрий Гусев, "ТВ Центр".

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