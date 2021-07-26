Собянин открыл поликлинику в Кузьминках после комплексной реконструкции

Что изменилось?

Количество новых случаев коронавируса в Москве существенно снизилось, только за последнюю неделю на 27 процентов. Статистика дает надежду на стабилизацию ситуации. Об этом в понедельник заявил Сергей Собянин во время открытия реконструированной поликлиники в районе Кузьминки. Она уже двадцатая по счету в рамках программы комплексного обновления медучреждений среднего звена. Еще 50 находятся в активной фазе ремонта. Поликлиники не только меняют облик, но и полностью переоснащаются.

Комфортная обстановка в этой поликлинике ощущается уже на входе. Для безопасности пациентов - термометрия, есть автоматическая система выдачи бахил, а еще - свое собственное кафе, где посетители с комфортом могут ожидать очереди к врачу.

Запись на прием сегодня плотная. Филиал городской поликлиники №9 открыли после комплексной реконструкции. Теперь здесь все по-другому. Удобное расположение кабинетов, комфортные условиями для пациентов и самих медиков. Четырехэтажное здание районной поликлиники в Кузьминках было построено еще в 60-х. Здесь обслуживается почти 50 тысяч москвичей. Ровно год ушел на то, чтобы старое здание изменили до неузнаваемости. Его практически полностью перестроили: новый фасад, инженерные коммуникации, внутренняя отделка. Но главное - теперь это поликлиника с новейшим медицинским оборудованием. Две тысячи единиц современной техники. Полностью обновлены кабинеты офтальмолога и ЛОР-врача. Появились маммограф, новые аппараты УЗИ и рентгенографический комплекс.

Комфорт для работы врачей - один из критериев московского стандарта поликлиник. Новое качество медицинского обслуживания. В понедельник его оценил мэр Сергей Собянин на встрече с врачами.

"Можно сказать, что это новая уже поликлиника. Я с москвичами разговаривал, и они говорят: мы бы не узнали ее, если бы нам не сказали, что эта наша поликлиника бывшая. Надеюсь, что она послужит и вам, и вам комфортно будет работать, и москвичам комфортно будет к вам приходить", - рассказал Собянин.

Пациенты тоже оценили новый ремонт. Удобства, новое оборудование, а главное - больше врачей самых востребованных специальностей.

Всего в Москве реконструировали уже 20 поликлиник. Ведутся работы по реконструкции ещё 55 зданий. Завершить работы там планируют до 2022 года. В течение ближайших лет в Москве будет капитально отремонтирована треть всех городских поликлиник.

Елена Сахно, "ТВ Центр".

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