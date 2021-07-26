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Российские гимнасты победили на ОИ в командном многоборье

16:04
  • понедельник
  • 26 июля 2021

Это третье золото для команды России

Российские гимнасты стали победителями Олимпийских игр в Токио в командном многоборье. В состав входят Денис Аблязин, Давид Белявский, Артур Далалоян и Никита Нагорный.
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За пять упражнений россияне получили 262,500 балла. Второе место заняла команда Японии (262,397), третьими стали китайцы (261,894).

В последний раз российские гимнасты побеждали на Олимпийских играх в командном многоборье в 1996 году, когда за команду выступал в том числе Алексей Немов.

Это третье золото для команды России. Всего у сборной уже 11 наград - в том числе пять серебряных и три бронзовых.

В общекомандном зачете Россия идет четвертой, уступая США, Японии и Китаю.

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