Кабмин поддержал идею о компенсациях за подведение газа к участку

Россиянам, которые проложат газовое оборудование к домам до старта официальной программы, возместят затраты

Правительство поддержало предложение "Единой России" компенсировать расходы гражданам, которые оплатили подведение газа к своим домам до начала работы президентской программы социальной газификации.

Вопрос обсуждали на встрече секретаря Генсовета партии Андрея Турчака и вице-премьера Александра Новака. Что касается самой программы, то первый этап газификации будет проведен до 2023 года, второй - до 2030-го, сообщает "ТВ Центр".

"Единая Россия" также предложили зафиксировать минимальную стоимость набора оборудования для подключения газа, например, счетчиков, котлов, плит - для льготников в пределах 45 тысяч рублей. В общей сложности бесплатная догазификация может охватить около 4 миллионов семей. Договор граждане будут заключать по принципу "единого окна", что сократит сроки работ.

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