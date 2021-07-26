Светлана Разворотнева и Петр Толстой встретились с жителями Москворечья-Сабурова

Они оценили программу реновации

Советник мэра Москвы по вопросам ЖКХ Светлана Разворотнева и секретарь МГРО партии "Единая Россия" Петр Толстой в понедельник провели встречу с жителями Москворечья-Сабурова и оценили результаты программы реновации в районе.

В новый дом на улице Борисовские пруды переехали более 360 жителей Москворечья-Сабурова, а также более 200 жителей Нагорного района. В целом они довольны, но просят решить ряд проблем. Так, на спортивной площадке нередко распивают алкоголь маргинальные личности.

По словам Разворотневой, полиция может включить этот двор в карту своих объездов. "Законодательство запрещает распивать алкогольную продукцию в общественных местах и очень неприятно, если за этим распитием могут наблюдать дети. Это совершенно недопустимо, - отметила она.

Также жильцы пожаловались на недостаток сетевых магазинов и транспортную доступность, в том числе пробки.

"Всё, что не касается качества новых домов – транспорт, инфраструктура, безответственность управляющий кампаний – будем решать точечно и по факту", - заявил Петр Толстой.

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