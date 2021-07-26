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Собянин оценил ход реализации ряда городских программ в Кузьминках

16:19
  • понедельник
  • 26 июля 2021

Работа напряженная

Мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник осмотрел новые объекты социальной инфраструктуры в Кузьминках. В районе реализуются различные городские программы.

"Программа такая очень напряженная. По сути дела, новый район придется построить не только с домами, но и с объектами соцкультбыта, и со всем благоустройством", - отметил мэр.

Кроме того, Собянин осмотрел строящийся корпус начальных классов для школы №825. Объект почти полностью готов. Школу введут в эксплуатацию к 1 сентября.

Также мэр открыл здание филиала №1 городской поликлиники №9, оно было полностью реконструировано. "Всего 130 поликлиник, а дальше будем смотреть - какие еще здания требуют модернизации", - рассказал Собянин.

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