Собянин оценил ход реализации ряда городских программ в Кузьминках

Работа напряженная

Мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник осмотрел новые объекты социальной инфраструктуры в Кузьминках. В районе реализуются различные городские программы.

"Программа такая очень напряженная. По сути дела, новый район придется построить не только с домами, но и с объектами соцкультбыта, и со всем благоустройством", - отметил мэр.

Кроме того, Собянин осмотрел строящийся корпус начальных классов для школы №825. Объект почти полностью готов. Школу введут в эксплуатацию к 1 сентября.

Также мэр открыл здание филиала №1 городской поликлиники №9, оно было полностью реконструировано. "Всего 130 поликлиник, а дальше будем смотреть - какие еще здания требуют модернизации", - рассказал Собянин.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram