Врачи регулируют медикаментозный сон певицы МакSим

Появились новые данные о состоянии артистки

Менеджер певицы МакSим Маргарита Соколова прокомментировала сообщение Telegram-канала Mash о том, что артистка пришла в сознание. По словам Соколовой, врачи регулируют медикаментозный сон певицы через дозировку медикаментов - то погружают в сон, то дают выйти в сознание.

"Когда организму тяжело, врачи погружают в сон. Когда показатели более-менее стабильные, врачи выводят человека в сознание, чтобы он начинал как-то сам дышать, чтобы мозг работал. Сказать, что ее полностью вывели [из медикаментозного сна] - нет, не вывели", - приводит заявление менеджера ТАСС.

Вместе с тем Telegram-канал Baza писал о нынешнем состоянии МакSим следующее: "Немного начинает дышать сама - аппарат вентиляции легких перенастроили, и теперь он помогает ей дышать, а не просто заталкивает воздух в легкие. Из-за новой схемы лечения антибиотиками воспалительные процессы в ее организме замедлились".

В июне певицу госпитализировали с пневмонией, она была введена в искусственную кому на аппарате ИВЛ.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram