ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Тхэквондист Храмцов принес России четвертое "золото" Игр

16:25
  • понедельник
  • 26 июля 2021

Он победил иорданца Салеха аль-Шарабати в финальной схватке

Российский тхэквондист Максим Храмцов одержал верх в финальной схватке в весовой категории до 80 килограммов над иорданцем Салехом аль-Шарабати на Олимпийских играх в Токио.

Бронзовые награды завоевали хорват Тони Канает и египтянин Сейф Эйсса.

Эта четвертая золотая медаль для сборной России на этой Олимпиаде. Также в активе команды пять серебряных и три бронзовых награды. В общем зачете Россия идет четвертой.

Завершатся Игры 8 августа.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Тхэквондист Максим Храмцов и Салех Аль-Шарабати (Иордания)
Тхэквондист Максим Храмцов и Салех Аль-Шарабати (Иордания)
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.