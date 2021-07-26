Тхэквондист Храмцов принес России четвертое "золото" Игр

Он победил иорданца Салеха аль-Шарабати в финальной схватке
Российский тхэквондист Максим Храмцов одержал верх в финальной схватке в весовой категории до 80 килограммов над иорданцем Салехом аль-Шарабати на Олимпийских играх в Токио.
Бронзовые награды завоевали хорват Тони Канает и египтянин Сейф Эйсса.
Эта четвертая золотая медаль для сборной России на этой Олимпиаде. Также в активе команды пять серебряных и три бронзовых награды. В общем зачете Россия идет четвертой.
Завершатся Игры 8 августа.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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