Макрону дали новое имя

Это произошло на торжественной церемонии во Французской Полинези
В ходе торжественной церемонии на острове Хива-Оа во Французской Полинезии президент Франции Эмманюэль Макрон получил новое имя - это одна из давних местных традиций.
"Наша часть французской идентичности желанна и мы принимаем ее: мы - маркизийцы, полинезийцы, французы, и мы гордимся, господин президент", - приводит слова мэра коммуны ТАСС.
Главе государства дали новое имя - Те Ака Ики Тааоа. Переводится оно как "великий лидер, который шагает вперед и пойдет далеко".
Макрон поблагодарил полинезийцев за теплый прием на местном языке. Для президента устроили церемонию с участием 600 танцоров и музыкантов в традиционных нарядах.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram