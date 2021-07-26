Макрону дали новое имя

Это произошло на торжественной церемонии во Французской Полинези

В ходе торжественной церемонии на острове Хива-Оа во Французской Полинезии президент Франции Эмманюэль Макрон получил новое имя - это одна из давних местных традиций.

"Наша часть французской идентичности желанна и мы принимаем ее: мы - маркизийцы, полинезийцы, французы, и мы гордимся, господин президент", - приводит слова мэра коммуны ТАСС.

Главе государства дали новое имя - Те Ака Ики Тааоа. Переводится оно как "великий лидер, который шагает вперед и пойдет далеко".

Макрон поблагодарил полинезийцев за теплый прием на местном языке. Для президента устроили церемонию с участием 600 танцоров и музыкантов в традиционных нарядах.

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