Япония призвала Россию развивать отношения

С целью продвижения переговоров касательно заключения мирного договора

В ходе встречи с российским послом Михаилом Галузиным первый заместитель министра иностранных дел Японии Такэо Мори призвал Россию к конструктивному подходу ради развития отношений.

"С целью продвижения переговоров касательно заключения мирного договора, которые включают вопрос совместной экономической деятельности на четырех северных островах", - объяснил замглавы МИД (цитата по ТАСС).

Ранее Галузина вызвали в японское внешнеполитическое ведомство. Там ему выразили протест в связи с поездкой премьер-министра России Михаила Мишустина на остров Итуруп.

Много десятилетий Москва и Токио продолжают консультации с целью выработки мирного договора по итогам Второй мировой войны. Разногласия вызывают права на южную часть Курил.

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