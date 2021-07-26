Вакцинированным россиянам разрешили въезд в Венгрию

Возможность станет доступна уже с завтрашнего дня

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что страна разрешает с 27 июля свободный въезд в туристических целях прошедшим вакцинацию российским гражданам.

"Венгрия всегда была популярным направлением среди россиян, и тот факт, что привитые российские туристы смогут снова посетить Венгрию, очень поможет этому сектору", - приводит слова главы МИД ТАСС.

Сийярто напомнил при этом, что венгры уже сейчас могут поехать в Россию с туристической целью - условием для получения визы является отрицательный ПЦР-тест.

Россия возобновила регулярное авиасообщение с Венгрией 10 июня. Более половины взрослого населения там прошла вакцинацию от COVID-19.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram