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Вакцинированным россиянам разрешили въезд в Венгрию

17:09
  • понедельник
  • 26 июля 2021

Возможность станет доступна уже с завтрашнего дня

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что страна разрешает с 27 июля свободный въезд в туристических целях прошедшим вакцинацию российским гражданам.
МИД Венгрии заявил, что вакцины России спасли жизни в Европе

"Венгрия всегда была популярным направлением среди россиян, и тот факт, что привитые российские туристы смогут снова посетить Венгрию, очень поможет этому сектору", - приводит слова главы МИД ТАСС.

Сийярто напомнил при этом, что венгры уже сейчас могут поехать в Россию с туристической целью - условием для получения визы является отрицательный ПЦР-тест.

Россия возобновила регулярное авиасообщение с Венгрией 10 июня. Более половины взрослого населения там прошла вакцинацию от COVID-19.

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