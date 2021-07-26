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Лидер "Совета матерей" Татьяна Буцкая: Проблема мигрантов должна быть решена

17:35
  • понедельник
  • 26 июля 2021

Для приезжающих в Россию нужны эффективные программы адаптации

Новое миграционное законодательство обсудили на площадке "Единой России" на круглом столе "Нелегальные мигранты и безопасность". В мероприятии принимала участие сенатор Российской Федерации Инна Святенко. Инициатор разговора - лидер общественной организации "Совет Матерей" Татьяна Буцкая.

По словам Буцкой, многие горожане озвучивают проблемы, связанные с совместным обучением в школах с детьми мигрантов, чьи родители не смогли интегрироваться в российское общество.

"Для приезжающих в Россию нужны эффективные программы адаптации, которые будут реально работать и помогать иностранцам влиться в нашу среду", - сказала она. По словам Буцкой, в программе "Лучший город Земли" власти столицы выдвигают множество инициатив, связанных с безопасностью горожан.

О сокращении числа правонарушений рассказала председатель Общественного совета при главке МВД России по Москве Татьяна Косаревич. "За три месяца этого года на портал "Наш город" поступило всего 1300 обращений по поводу подозрительных квартир. Все они были проверены, и лишь незначительная часть подтвердилась", - сказала она.

Со своей стороны Инна Святенко отметила, что работа по совершенствованию миграционной политики должна вестись вместе с жителями районов.

"Вопросы, связанные с миграционной политикой должны решаться комплексно: от сдачи экзамена по русскому языку до уважительных взаимоотношений с соседями в жилом секторе", - сказала сенатор Российской Федерации.

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