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Генсек ООН рассказал, сколько человек столкнулись с голодом за год

17:38
  • понедельник
  • 26 июля 2021

Организация отстает от графика выполнения Целей устойчивого развития 2030

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил на встрече по подготовке к саммиту по продовольственным системам, что для миллионов людей выросла угроза голода. Связано это с вызванными пандемией перебоями в поставках.
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"В 2020 году не менее 811 миллионов человек столкнулись с голодом, это на 161 миллион больше, чем в 2019 году", - сообщил генсек (цитата по ТАСС).

Он добавил, что ООН отстает от графика выполнения Целей устойчивого развития 2030. Для трех миллиардов людей здоровое питание недоступно из-за бедности и неравенства.

"Климатические изменения и конфликты - это и источник, и следствие этой катастрофы", - подчеркнул Гутерриш.

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