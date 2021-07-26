Генсек ООН рассказал, сколько человек столкнулись с голодом за год

Организация отстает от графика выполнения Целей устойчивого развития 2030

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил на встрече по подготовке к саммиту по продовольственным системам, что для миллионов людей выросла угроза голода. Связано это с вызванными пандемией перебоями в поставках.

"В 2020 году не менее 811 миллионов человек столкнулись с голодом, это на 161 миллион больше, чем в 2019 году", - сообщил генсек (цитата по ТАСС).

Он добавил, что ООН отстает от графика выполнения Целей устойчивого развития 2030. Для трех миллиардов людей здоровое питание недоступно из-за бедности и неравенства.

"Климатические изменения и конфликты - это и источник, и следствие этой катастрофы", - подчеркнул Гутерриш.

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