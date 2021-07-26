Москвич подал иск на два миллиона рублей к "Макдоналдс"

Мужчина поскользнулся на лестнице в одном из ресторанов

В пресс-службе Тверского суда сообщили, что житель Москвы потребовал от сети ресторанов "Макдоналдс" два миллиона рублей. Предварительное слушание гражданского дела назначено на 18 августа.

В иске заявитель указывает, что поскользнулся на лестнице в одном из ресторанов быстрого питания. Какие именно повреждения он получил, не уточняется.

Мужчина требует возместить ему расходы на лечение (64 697 рублей), а также моральный вред, передает РИА "Новости".

Ранее жительница Санкт-Петербурга потребовала от "Макдоналдс" через суд 73 миллиона рублей. В такую сумму она оценила моральный вред от того, что в ее квартиру проникал запах еды.

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