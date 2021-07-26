ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Москвич подал иск на два миллиона рублей к "Макдоналдс"

18:05
  • понедельник
  • 26 июля 2021

Мужчина поскользнулся на лестнице в одном из ресторанов

В пресс-службе Тверского суда сообщили, что житель Москвы потребовал от сети ресторанов "Макдоналдс" два миллиона рублей. Предварительное слушание гражданского дела назначено на 18 августа.

В иске заявитель указывает, что поскользнулся на лестнице в одном из ресторанов быстрого питания. Какие именно повреждения он получил, не уточняется.

Мужчина требует возместить ему расходы на лечение (64 697 рублей), а также моральный вред, передает РИА "Новости".

Ранее жительница Санкт-Петербурга потребовала от "Макдоналдс" через суд 73 миллиона рублей. В такую сумму она оценила моральный вред от того, что в ее квартиру проникал запах еды.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Главное сегодня
Работник ресторана
Работник ресторана
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.