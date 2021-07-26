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Минфин предложил лицензировать производство и оптовую торговлю табака

18:28
  • понедельник
  • 26 июля 2021

Закон может вступить в силу 1 сентября 2022 года

Министерство финансов России разработало проект федерального закона о госрегулировании производства и оборота табачных изделий, передает РИА "Новости".
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Документ предполагает лицензирование производства, поставки и хранения табачных изделий, а также оптовую торговлю ими. Госпошлина за лицензии не создаст избыточную финансовую нагрузку на организации, уточняют в ведомстве.

Кроме того, Минфин предлагает, чтобы производители и оптовые продавцы немаркированных табачных изделий передавали сведения о продукции в ЕГАИС.

Закон, если будет принят, вступит в силу 1 сентября 2022 года.

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