Модуль "Пирс" затопили в Тихом океане

От МКС его отсоединили днем в понедельник

Как сообщили в пресс-службе госкорпорации "Роскосмос", работавший в составе МКС 20 лет российский космический модуль "Пирс" сошел с орбиты и планово затонул в океане.

"По расчетам баллистиков, произошло падение несгораемых элементов конструкции в акватории Тихого океана", - приводит сообщение корпорации РИА "Новости".

Не сгоревшие обломки покоятся на дне океана в 3630 километрах от столицы Новой Зеландии Веллингтона.

От МКС модуль отсоединили днем в понедельник. Это потребовалось, чтобы освободить для многофункционального лабораторного модуля "Наука" стыковочный узел станции.

"Пирс" запустили к МКС в 2001 году. Его использовали для 52 выходов в открытый космос.

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