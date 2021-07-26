Роман Романенко обсудил с волонтёрами и "молодогвардейцами" вопросы патриотического воспитания

Круглый стол прошел в Москве

Прививать любовь к Отечеству нужно с детства, это важная часть целостной личности. Об этом рассказал депутат Госдумы Роман Романенко.

"Прошедшей весной я часто бывал в столичных школах, проводил уроки мужества, рассказывал об истории развития космонавтики и героях страны, которые обеспечили нашей державе первенство в космосе", - отметил парламентарий.

Круглый стол по вопросам патриотического воспитания молодежи состоялся в Штабе общественной поддержки партии "Единая Россия" в центре Москвы. Глава добровольческого движения "Делай добро" Марина Бильдиева рассказала о работе волонтеров в период коронавируса.

"Быть волонтёром - значит быть патриотом, ведь это проявление заботы и милосердия по отношению к соотечественникам, в первую очередь", - сказала она.

По словам Романа Романенко, все инициативы, прозвучавшие во время разговора, станут основой подготовки Народной программы "Единой России".

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