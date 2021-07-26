ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Суд арестовал обвиняемого в убийстве полицейского в Ставрополе

18:59
  • понедельник
  • 26 июля 2021

Он будет оставаться под стражей два месяца

Управление Следственного комитета по Ставропольскому краю сообщило об аресте обвиняемого по делу об убийстве полицейского в Ставрополе.
Опубликовано видео с места убийства полицейского в Ставрополе

"Ходатайство следователя об избрании Ибрагиму Симбаригову меры пресечения в виде заключения под стражу удовлетворено судом", - говорится в тексте.

Арестован обвиняемый на два месяца. 23 июля неизвестные расстреляли заместителя начальника отдела уголовного розыска ОП №4 УМВД России по городу Ставрополю и скрылись. Уголовное дело находится на личном контроле регионального прокурора.

Оперативно-розыскные мероприятия по задержанию второго подозреваемого продолжаются, уточнили в полиции.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Задержанный по убийству полицейского в Ставрополе
Задержанный по убийству полицейского в Ставрополе
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.