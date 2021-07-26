Суд арестовал обвиняемого в убийстве полицейского в Ставрополе

Он будет оставаться под стражей два месяца

Управление Следственного комитета по Ставропольскому краю сообщило об аресте обвиняемого по делу об убийстве полицейского в Ставрополе.

"Ходатайство следователя об избрании Ибрагиму Симбаригову меры пресечения в виде заключения под стражу удовлетворено судом", - говорится в тексте.

Арестован обвиняемый на два месяца. 23 июля неизвестные расстреляли заместителя начальника отдела уголовного розыска ОП №4 УМВД России по городу Ставрополю и скрылись. Уголовное дело находится на личном контроле регионального прокурора.

Оперативно-розыскные мероприятия по задержанию второго подозреваемого продолжаются, уточнили в полиции.

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