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Минздрав выдал Biocad разрешение на исследование вакцины

19:17
  • понедельник
  • 26 июля 2021

Завершиться оно должно до 31 декабря 2026 года

Компания Biocad получила от Министерства здравоохранения разрешение на проведение первой и второй фазы клинических исследований вакцины против COVID-19, передает РИА "Новости".
Минздрав обновил рекомендации по вакцинации от коронавируса

"Оценка безопасности и иммуногенности вакцины для профилактики коронавирусной инфекции (COVID-19), рекомбинантной векторной вирусной на основе AAV5-RBD-S", - описываются в документе цели исследований.

Завершиться они должны до 31 декабря 2026 года. Вакцину изучат на 360 пациентах на базе двух медицинских организаций.

Вакцина BCD-250 разрабатывается на основе рекомбинантного аденоассоциированного вектора. Пока что в мире не регистрировали созданных по этой технологии препаратов.

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