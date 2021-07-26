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Путин подписал указ об обслуживании детей-инвалидов без очереди

22:08
  • понедельник
  • 26 июля 2021

Документ вступает в силу со дня подписания

В понедельник Владимир Путин подписал указ, по которому дети-инвалиды и сопровождающие их лица должны обслуживаться вне очереди в медицинских, культурных, социальных учреждениях, а также в магазинах и заведениях общественного питания.
Родителям детей-инвалидов могут дать дополнительный отпуск

Документ вступил в силу со дня подписания. Прежняя норма давала право на внеочередное обслуживание лишь инвалидам 1-й и 2-й групп. В начале этого года на социальном форуме, организованном партией "Единая Россия", один из участников предложил распространить это правило на всех детей-инвалидов. Инициатива была поддержана, и в числе других предложений направлена президенту, сообщает "ТВ Центр".

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