Борьба с коронавирусом в России: последние данные

Ковид мутирует

Эпидобстановка остаётся сложной в нескольких регионах. Большинство заболевших, которые поступают в ковидные отделения в тяжёлом состоянии, это те, кто не привился. Врачи напоминают - наилучший способ защититься от инфекции - это вакцинация и соблюдение санитарных правил.

В ковидном госпитале на Сахалине практически нет свободных коек. Только за сутки в отделение привезли ещё 50 пациентов. У каждого второго - обширное поражение лёгких. Диагноз "коронавирус" для многих здесь стал неожиданностью. Кто-то просто не верил, что может заболеть. Кто-то, почувствовав первичные симптомы ОРВИ, не обращаясь к врачам, решил лечить простуду.

Коронавирус мутирует, говорят медики. На начальном этапе вирус можно даже спутать с ОРВИ. Однако не стоит недооценивать коварство нового индийского штамма. По скорости распространения он явно превзошёл своего предшественника. Многие из тех, кто сейчас в "красной зоне", могут дышать только в кислородной маске.

Причин, почему пациенты этого госпиталя откладывали вакцинацию, они называют много. Зато сейчас, сидя на больничной койке и вспоминая то, как чуть не погибли, ругают себя. Вакцина не даёт стопроцентной гарантии от заболевания, однако - и это подтверждают врачи - облегчает течение ковида. Хотя бы по статистике госпитализированных. Ведь поступают в больницы те, кто не привит.

Именно поэтому врачи снова и снова напоминают: необходимо прививаться, а также носить защитные средства: маски и перчатки. Пока некоторые противники вакцинации пытаются придумывать всё более странные причины не делать укол, в "красных зонах" медики каждый день спасают жизни. Впрочем, динамика за последний месяц существенно изменилась. Сейчас люди наконец поняли, что остановить распространение заболевания и выработать при этом коллективный иммунитет можно только одним способом. Татьяна Юрьевна переболела бессимптомно ещё в декабре. На прививку пришла сразу же как только упал уровень антител. Вакцинацию перенесла хорошо. Теперь призывает всех последовать ее примеру.

Как и все московские пациенты старше 65, Татьяна Юрьевна получила "коробку здоровья". Внутри - набор действительно полезных вещей, вроде витаминов, масок и приборов для измерения давления. Акция для жителей столицы старшего возраста стартовала в июне после решения мэра Сергея Собянина.

"В коробке, с одной стороны, самое необходимое. С другой стороны - абсолютно нужное любому человеку и особенно человеку старше 65 лет. Потому что необходимо следить за уровнем своего давления. Там есть электронный тонометр. Необходимо следить не только за своим, но и, может быть, кто-то из близких как-то неважно себя чувствует. За содержанием кислорода в крови. Там есть электронный пульсоксиметр", - рассказал заместитель руководителя департамента труда и социальной защиты населения Москвы Владимир Филиппов.

Участвовать в акции могут только те, кто полностью завершил процесс вакцинации - то есть ввёл оба компонента препарата. Уже со среды забрать "коробку здоровья" можно будет не только в Гостином дворе, но и в 119 центрах на базе столичных поликлиник.

Александра Сергомасова, "ТВ Центр".

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