ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

ЦИК зарегистрировал список "Гражданской платформы" на выборы в Госдуму

22:38
  • понедельник
  • 26 июля 2021

Голосование пройдет в сентябре

В понедельник Центризбирком зарегистрировал федеральный список кандидатов партии "Гражданская платформа" для участия в сентябрьских выборах депутатов Госдумы, сообщает "ТВ Центр".

Партия представила документы на 234 человека. Список разделен на 41 региональную группу. 59 кандидатов будут избираться в одномандатных округах. Глава комиссии вручила представителю "Гражданской платформы" удостоверение о регистрации. Элла Памфилова обратилась к региональным властям с просьбой помогать кандидатам в сборе подписей. В многих регионах для этого уже готовы помещения. Но эпидемическая обстановка может осложнить процедуру.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Новости по теме
Коробки с документами партии "Гражданская Платформа"
Коробки с документами партии "Гражданская Платформа"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.