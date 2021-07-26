ЦИК зарегистрировал список "Гражданской платформы" на выборы в Госдуму

Голосование пройдет в сентябре

В понедельник Центризбирком зарегистрировал федеральный список кандидатов партии "Гражданская платформа" для участия в сентябрьских выборах депутатов Госдумы, сообщает "ТВ Центр".

Партия представила документы на 234 человека. Список разделен на 41 региональную группу. 59 кандидатов будут избираться в одномандатных округах. Глава комиссии вручила представителю "Гражданской платформы" удостоверение о регистрации. Элла Памфилова обратилась к региональным властям с просьбой помогать кандидатам в сборе подписей. В многих регионах для этого уже готовы помещения. Но эпидемическая обстановка может осложнить процедуру.

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