Поездки к маралам в Приморье пользуются популярностью у туристов

Алтайские маралы адаптировались к приморской земле

В Приморье всё популярнее становятся туристические поездки к маралам - благородным оленям. Их родина - Алтайский край, а на Дальний Восток животные переехали недавно - прижились и теперь совершенно не боятся людей. Маралы известны своими пантами - так называются молодые рога. Об их лечебных свойствах ходят легенды, и сейчас как раз период активного роста и сезон заготовки.

Марал по кличке Красавчик с шикарными, как корона, пантами гуляет по своему вольеру и наблюдает за самками. В семье этих животных царит матриархат. Мамы, которые совсем недавно принесли потомство, вполне охотно общаются с туристами, а вот к своим детям не подпускают.

Родина этих благородных оленей - Алтайский край. Пять лет назад фермеры решили создать мараловодческое хозяйство в Приморье. Завезли 100 особей маралов. Изначально только для того, чтобы получать панты. Но когда увидели, что животные по-доброму относятся, очень дружелюбны, стали водить и экскурсии.

Алтайские маралы хорошо адаптировались к приморской земле. Им нравится местная растительность, климат и, как следствие, самки хорошо размножаются. В год в хозяйстве появляется около 40 маленьких оленей.

До трех месяцев маленькие маралы похожи на пятнистых оленей. На ферме самки выкармливают своих детенышей, как в дикой природе. В тех редких случаях, когда мамы отказываются от потомства, на помощь приходят люди.

Пока самки с детенышами развлекают туристов, самцы работают на производство ценного в народной медицине продукта - пантов. Срезать их нужно, когда "корона" на голове у оленя достигла нужных размеров, но еще не превратилась в окостеневшие рога.

На вид не очень приятная процедура. Но для животного абсолютно безболезненная. Маралу прикрывают глаза, чтоб он ничего не испугался, и за несколько минут проводят обрезку.

После срезки панты замораживают, а затем готовят специальную настойку. Такое "оленье лекарство", по мнению сторонников народной и восточной медицины, обладает множеством витаминов и полезных свойств. Издревле это средство считается источником жизненной силы и молодости, сравнимое по своим целебным свойством разве что с женьшенем. Во время войны его использовали при лечении ран, и давали солдатам для восстановления после тяжелых операций.

В дикой природе олени с наступлением поздней осени сбрасывают свои рога. Нужны они только во время брачного периода, чтобы вступать в схватки с самцами. Затем им становится тяжело передвигаться по заснеженной тайге с большим грузом на голове. При том, что рога могут весить до 9 килограммов. На ферме пока идут к таким показателям. Чем старше марал, тем больше он дает пантов.

Ольга Скрипникова, "ТВ Центр", Приморский край.

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