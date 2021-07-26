Кабмин дополнительно выделил 1,5 млрд рублей на выплаты многодетным

Средства поступят в 17 регионов

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о том, чтобы на поддержку воспитывающих трех и более детей семей было дополнительно выделено 1,44 миллиарда рублей. Об этом в понедельник сообщается на сайте правительства.

"Речь идет о средствах на ежемесячные выплаты, которые получают такие семьи, пока ребенку не исполнится три года. Размер выплат зависит от конкретного региона и уравнивается с детским прожиточным минимумом", - уточняется в сообщении.

Там также сказано, что в среднем по России такие выплаты составляют 11,3 тысячи рублей. Дополнительные средства, добавили в пресс-службе кабмина, поступят в 17 регионов.

Всего в 2021 году на такие выплаты предусмотрено почти 58 миллиардов рублей из федерального бюджета.

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