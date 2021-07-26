Доля убыточных организаций в России сократилась до 30,4%

Показатель сравнивается с первым полугодием 2020-го

Как следует из данных Росстата, на которые ссылается ТАСС, в январе - мае 2021 года доля убыточных организаций в России сократилась на 5,6 процентных пункта. Сегодня показатель составляет 30,4%.

Уточняется, что прибыль минус убыток организаций за отчетный период в действующих ценах составила 9,466 триллиона рублей.

Так, 38 тысяч организаций получили прибыль в размере 10,889 триллиона.

Отмечено также, что в январе - мае 2020-го сальдированный финансовый результат составлял 3,12 триллиона рублей.

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