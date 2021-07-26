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В ДНР поставят партию "Спутника Лайт"

20:23
  • понедельник
  • 26 июля 2021

Произойдет это уже в среду

В самопровозглашенную Донецкую народную республику прибудет российская вакцина от коронавируса "Спутник Лайт". Произойдет это 28 июля, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
Вакцина "Спутник Лайт" поступила в гражданский оборот

"Всего ожидается около 86 тысяч доз вакцины "Спутник Лайт". Она также в этот период поступает в ряд регионов Российской Федерации", - написал он в Telegram.

После прибытия, уточнил Пушилин, вакцину распределят среди прививочных пунктов, к оперативному открытию готов уже 51.

По словам главы республики, вакцинация в ДНР проводится бесплатно и добровольно.

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