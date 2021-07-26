В ДНР поставят партию "Спутника Лайт"

Произойдет это уже в среду

В самопровозглашенную Донецкую народную республику прибудет российская вакцина от коронавируса "Спутник Лайт". Произойдет это 28 июля, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

"Всего ожидается около 86 тысяч доз вакцины "Спутник Лайт". Она также в этот период поступает в ряд регионов Российской Федерации", - написал он в Telegram.

После прибытия, уточнил Пушилин, вакцину распределят среди прививочных пунктов, к оперативному открытию готов уже 51.

По словам главы республики, вакцинация в ДНР проводится бесплатно и добровольно.

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