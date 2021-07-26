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Россия может временно запретить экспорт бензина

20:44
  • понедельник
  • 26 июля 2021

Чтобы стабилизировать цены

Заместитель министра энергетики Павел Сорокин сообщил, что ведомство в ближайшие дни решит, вводить ли временный запрет на экспорт бензина из страны.
В России цены на бензин оказались одними из самых низких в Европе

"Если вы посмотрите на последние два дня, то там и объемы на бирже выросли, и цены стали идти вниз. Поэтому сейчас мы внимательно следим за этим", - цитирует замглавы Минэнерго РИА "Новости".

Окончательное решение, уточнил он, будет базироваться "на основе динамики биржевых цен и насыщения биржи объемами топлива".

Как добавил Сорокин, если запрет будет введен, обязательства России по межправительственным соглашениям и индикативным балансам будут учтены. Необходимости в топливных соглашениях с компаниями пока нет, заключил замминистра.

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