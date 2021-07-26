В Турции выявили максимум случаев COVID-19 с 9 мая

Заболели 16809 человек

В понедельник турецкий Минздрав сообщил, что за сутки в республике выявили 16809 новых случаев заражения COVID-19. Это самый высокий показатель с 9 мая.

"Умерли 63 человека. Теперь общее число инфицированных превышает 5,514 млн", - приводит сводку ведомства ТАСС.

Ранее стало известно, что С 12 июля рейсы в Турцию будут выполняться еще из нескольких российских городов. Это, в частности, Белгород, Волгоград, Краснодар, Сочи и Тюмень.

Авиасообщение между Россией и Турцией было приостановлено 15 апреля. 22 июня оперштаб принял решение о его восстановлении.

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