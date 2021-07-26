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Путин поздравил школьников со вторым местом на олимпиаде по математике

21:42
  • понедельник
  • 26 июля 2021

Выступление россиян глава государства назвал отличным

На сайте Кремля опубликовали телеграмму президента России Владимира Путина членам сборной страны, занявшей второе место на 62-й Международной математической олимпиаде для школьников. Глава государства поздравил учащихся с отличным выступлением.
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"Этот командный успех - большая, заслуженная награда за годы упорного творческого труда, за ваш талант и подвижничество ваших наставников", - подчеркнул президент.

По словам Путина, это событие особенно ценно в преддверии Международного конгресса математиков. Он состоится в следующем году в Санкт-Петербурге.

Глава государства пожелал участникам новых достижений.

В этом году в олимпиаде участвовали более 600 школьников из 109 стран. Россию представляли Иван Бахарев, Максим Туревский, Айдар Ибрагимов, Матвей Исупов, Андрей Шевцов, Данил Сибгатуллин.

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