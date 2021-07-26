Путин поздравил школьников со вторым местом на олимпиаде по математике

Выступление россиян глава государства назвал отличным

На сайте Кремля опубликовали телеграмму президента России Владимира Путина членам сборной страны, занявшей второе место на 62-й Международной математической олимпиаде для школьников. Глава государства поздравил учащихся с отличным выступлением.

"Этот командный успех - большая, заслуженная награда за годы упорного творческого труда, за ваш талант и подвижничество ваших наставников", - подчеркнул президент.

По словам Путина, это событие особенно ценно в преддверии Международного конгресса математиков. Он состоится в следующем году в Санкт-Петербурге.

Глава государства пожелал участникам новых достижений.

В этом году в олимпиаде участвовали более 600 школьников из 109 стран. Россию представляли Иван Бахарев, Максим Туревский, Айдар Ибрагимов, Матвей Исупов, Андрей Шевцов, Данил Сибгатуллин.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram