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Посольство России заявило о политизации Францией "Спутника V"

22:10
  • понедельник
  • 26 июля 2021

Препарат уже одобрен в 67 странах

Лидер политической группы французской правящей партии "Республика на марше" в Национальном собрании Кристоф Кастанер заявил, что ряд стран, и в том числе Россия, якобы причастны к движению "антипрививочников" в социальных сетях.
В Совфеде заявили, что регистрацию "Спутника V" за рубежом затягивают намеренно

На эти слова отреагировало российское посольство во Франции. Там подчеркнули, что восприняли заявление с удивлением и возмущением.

"Хотели бы подчеркнуть, что мы принципиально выступаем за максимальный охват населения планеты прививками от коронавируса", - сказано в посте диппредставительства в Facebook.

Также дипломаты затронули тему отношения во Франции к российской вакцине от COVID-19 "Спутник V".

"Что мы действительно не приемлем, так это политизированное нежелание Франции признавать одну из самых эффективных вакцин, "Спутник V", которая уже одобрена в 67 странах", - отмечено в заявлении.

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