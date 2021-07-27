Россияне взяли золото и серебро в плавании на спине на Олимпиаде

Евгений Рылов занял первое место на дистанции 100 метров, на втором месте оказался Климент Колесников

Пловец Евгений Рылов завоевал золотую медаль Олимпиады, победив на дистанции 100 метров на спине на Играх в Токио. Рылов проплыл требуемый промежуток за 51,98 секунды, установив рекорд Европы. Серебряным призером стал другой представитель России — Климент Колесников (52,00)/ Замкнул тройку американец Райан Мерфи (52,19).

Россияне Виталина Бацарашкина и Артем Черноусов завоевали серебряные медали в соревнованиях смешанных команд в стрельбе из пневматического пистолета с десяти метров. Бацарашкина и Черноусов в финале уступили китайскому дуэту Цзян Жаньсинь/Пан Вэй, передает РИА Новости.

Ранее Бацарашкина завоевала в Токио золотую медаль в стрельбе из пневматического пистолета с десяти метров.

На данный момент в активе российской сборной на Олимпиаде в Токио 15 медалей: пять золотых, семь серебряных и три бронзовые награды.

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