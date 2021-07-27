Мошенники начали красть деньги россиян при помощи мессенджеров

Злоумышленники регулярно находят новые способы обмана граждан

Мошенники стали выманивать деньги у россиян под видом организованных в мессенджерах розыгрышей денежных призов, сообщили в Сбербанке. Жертвам обещают крупную награду в валюте, но из-за запрета в России подобных переводов просят у "победителя" заплатить небольшую комиссию за конвертацию.

"Новая уловка мошенников — "акция мессенджеров". Злоумышленники объявляют о конкурсе в сети, якобы организованном популярными программами для переписки. Если человек переходит по ссылке, то попадает на фишинговый сайт, где написано, что призовой фонд акции составляет один миллион долларов", - объяснили в банке.

Жертва злоумышленников может выбрать любой мессенджер, после чего сайт определяет "выигранную сумму" - от 10 до 5000 долларов. Зачем человека подключают к чату с "администратором", где внезапно выясняется, что пользователь может получить еще 5 призов. В результате "выигрыш" увеличивается до нескольких тысяч долларов.

Поскольку российское законодательство запрещает переводы в иностранной валюте, "оператор банка" просит у жертвы несколько сотен рублей для оплаты комиссии за конвертацию средств. Для оплаты "сбора" просят ввести номер карты, имя владельца, срок действия и трехзначный код с оборотной стороны, а потом подтвердить операцию кодом из смс-сообщения. Таким образом мошенники получают доступ к чужой банковской карте и могут похитить с нее все деньги, передает РИА Новости.

Зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов посоветовал тщательно проверять информацию об организаторах конкурсов. "Если для участия в конкурсе необходимо оплатить "комиссию" или "взнос", делать этого не нужно ни при каких обстоятельствах. Об этом просят только мошенники. Помните, что при конвертации валюты комиссию не нужно оплачивать отдельно, она взимается автоматически. Более того, если речь идёт о зачислении приза, все организационные расходы должен брать на себя организатор", - подчеркнул он.

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